Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Durch Glasfassade gekracht (RT)

Reutlingen (ots)

Reutlingen-Gönningen (RT): Durch Glasfassade gekracht

In den Räumen einer Bank ist eine Autofahrerin am Montagmorgen beim Einparken am Stöfflerplatz gelandet. Gegen 8.45 Uhr parkte die 63 Jahre alte Frau ihren Mercedes vorwärts auf dem Parkplatz ein. Als sie nochmals kurz zurücksetzen wollte, hatte sie versehentlich noch den Vorwärtsgang eingelegt und verwechselte in der Folge das Gas- mit dem Bremspedal. Durch die Glasfassade krachte sie in die Büroräume und kam dort zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich niemand bei dem Unfall. Der Mercedes musste geborgen und abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit 16 Feuerwehrleuten ebenfalls im Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell