Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Widerstand, Körperverletzungsdelikte, Verkehrsunfälle, Zeugenaufruf, Verpuffung, Badeunfall, Einbruch

Reutlingen (ots)

Nach Ruhestörung Widerstand geleistet

Im Verlauf von Einsatzmaßnahmen nach einer gemeldeten Ruhestörung ist eine Polizeibeamtin des Polizeirevier Reutlingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag leicht verletzt worden. Gegen Mitternacht wurde der Polizei eine Ruhestörung durch laute Musik und Gegröle in der Griesingerstraße mitgeteilt. Die etwa zehnköpfige Personengruppe, von welcher der Lärm ausging, wurde zunächst von der Polizei zur Ruhe ermahnt. Da nach kurzer Zeit wieder Lärm festgestellt wurde, suchten die Beamten die Örtlichkeit erneut auf. Eine 37-Jährige aus der Personengruppe weigerte sich, die Lärmbelästigung einzustellen und ihre Personalien anzugeben. Bei der Durchsuchung nach Ausweisdokumenten setzte sie sich zur Wehr und verletzte hierbei eine Polizeibeamtin leicht am Arm. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung musste die 37-Jährige nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Reutlingen (RT): Mit Pfefferspray besprüht

Ein 20-Jähriger ist nach dem Verlassen einer Diskothek in der Emil-Adolff-Straße am Sonntagmorgen durch einen bislang unbekannten Täter verletzt worden. Der Geschädigte verließ gegen 5 Uhr zusammen mit seiner Freundin die Diskothek und geriet auf einem nahegelegenen Parkplatz mit einer Personengruppe in Streit. Ein nicht näher beschriebener Täter aus der Gruppe sprühte dann dem 20-Jährigen Pfefferspray in dessen Gesicht. Er wurde von einem Rettungswagen in eine Augenklinik gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sonnenbühl (RT): Fußgänger von Pkw erfasst

Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in der Pfullinger Straße in Sonnenbühl verletzt worden. Gegen 12.45 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit seinem KIA von der Undinger Straße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Pfullinger Straße bog er nicht, wie durch einen Richtungspfeil vorgeschrieben, nach rechts auf diese ein, sondern fuhr zunächst geradeaus. Hierbei übersah er einen 55-jährigen Fußgänger, der zeitgleich die Pfullinger Straße von einer Bushaltestelle aus überqueren wollte. Bei der Kollision verletzte sich der Fußgänger leicht. Er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Owen (ES): Unter Drogeneinfluss Gegenverkehr gefährdet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter der Telefonnummer 07021/5010 nach Verkehrsteilnehmern, die am Samstagvormittag durch den Fahrer einer Mercedes B-Klasse auf der Bundesstraße 465 gefährdet worden sind. Der 37-jährige Mercedesfahrer fuhr gegen 9.20 Uhr auf der B 465 von Dettingen in Richtung Owen und fiel dort einem Zeugen durch seine unsichere Fahrweise auf. Laut den Zeugenangaben geriet der Mercedes in den Grünstreifen sowie über die Mittellinie in den Gegenverkehr, sodass einige entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Die Fahrt des 37-Jährigen endete in der Kirchheimer Straße in Owen, als er den Mercedes gegen einen Bordstein lenkte und der Vorderreifen hierbei kaputtging. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf einen Drogenkonsum, was ein durchgeführter Urintest auch bestätigte. Im Anschluss an die Kontrolle musste der Fahrer noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Aichtal-Aich (ES): Verpuffung in Werkstatt

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Freitagabend in einer Werkstatt in der Riedstraße in Aichtal-Aich gekommen. Gegen 18.30 Uhr wollten zwei Männer eine neue Benzinpumpe in ein Fahrzeug einbauen, wodurch es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Verpuffung kam. Aufgrund dessen geriet ein in der Nähe befindliches Motorrad in Brand, das von den beiden Männern aber selbst gelöscht werden konnte. Die Feuerwehren aus Aichtal und Filderstadt waren mit sieben Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften im Einsatz und belüfteten das stark verrauchte Gebäude. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Sechs Verletzte, drei beteiligte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von circa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Samstagabend an der Kreuzung L 1204/Nürtinger Straße zwischen Stuttgart-Plieningen und Neuhausen ereignet hat. Die 27-jährige Lenkerin eines Mini One befuhr gegen 19.15 Uhr die L 1204 von Plieningen kommend in Richtung Esslingen und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete sie hierbei das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und kollidierte in der Folge mit dem Fiat Ducato eines 24-Jährigen, welcher aus ihrer Sicht von rechts kommend die Kreuzung in Richtung Scharnhausen überqueren wollte. Der Mini wurde durch den heftigen Zusammenstoß nach links abgewiesen und prallte im weiteren Verlauf gegen den Skoda Rapid eines 42-Jährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt infolge Rotlicht verkehrsbedingt aus Richtung Esslingen kommend an der Kreuzung stand. Dies führte dazu, dass der Mini letztlich auf die rechte Seite kippte. Die 27-jährige Unfallverursacherin erlitt hierbei leichte Verletzungen, ihre zwei Mitfahrer im Alter von 21 und 51 Jahren wurden schwer verletzt. Der Fahrer des Fiat Ducato erlitt ebenso wie sein 54-jähriger Mitfahrer und der Skoda-Fahrer leichte Verletzungen. An allen unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, zur Bergung waren jeweils Abschleppunternehmen im Einsatz. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Tragischer Badeunfall

Am Samstagmittag, gegen 16.10 Uhr, ist es im Freibad in der Entenstraße zu einem tragischen Badeunfall gekommen. Ein Neunjähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Junge, welcher mit einem Angehörigen das Freibad besuchte, von einem Zeugen leblos im Wasser entdeckt und im Anschluss von einer Bademeisterin aus dem Wasser gezogen. Nach sofortiger erfolgreicher Reanimation und notärztlicher Erstversorgung wurde der Neunjährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Unfallumständen dauern an. Der Badebetrieb wurde im Anschluss an das Unfallereignis eingestellt.

Ostfildern-Ruit (ES): Einbruch in Jugendhaus

Am Samstag zwischen 02.30 Uhr und 17.30 Uhr ist in das Jugendhaus in der Kirchheimer Straße eingebrochen worden. Der unbekannte Einbrecher gelangte über eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Gebäude und brach dort mehrere Türen auf. In einer Büroräumlichkeit entwendete er eine Geldkassette mit Bargeld. Die Spurensicherung wurde von Kriminaltechnikern übernommen.

Denkendorf (ES): Kind contra Pkw

Einen Schutzengel hatte ein vierjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstagnachmittag, gegen 18.15 Uhr, in der Schillerstraße ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand saß das vierjährige Mädchen in einem parkenden Pkw, schnallte sich unbemerkt selbstständig ab und stieg danach aus. Anschließend rannte es hinter dem parkenden Fahrzeug auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem vorbeifahrenden Dacia Logan einer 30-Jährigen. Die Vierjährige wurde bei dem Unfall augenscheinlich nur leicht verletzt, zur weiteren Untersuchung von einem Rettungswagen aber dennoch in ein Klinikum gebracht.

Denkendorf (ES): Radfahrer zusammengestoßen

Ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrradfahrern hat sich am Samstagabend an der Kreuzung Esslinger Straße/Kurze Straße/Neuffenstraße ereignet. Ein 35-Jähriger befuhr gegen 21.10 Uhr die Esslinger Straße in Richtung Friedrichstraße und bog im weiteren Verlauf nach rechts in die Kurze Straße ab. Hierbei geriet er offenbar zu weit nach links, so dass er mit einer aus der Kurze Straße in Richtung Neuffenstraße fahrenden 64-jährigen Frau kollidierte. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und jeweils durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Streit endet in Gewahrsamseinrichtung

Mit zwei unangenehmen Zeitgenossen hatten es Beamte des Polizeireviers Albstadt am Samstagabend zu tun. Die beiden Männer im Alter von 39 und 30 Jahren waren gegen 19.40 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle am Bürgerturm zunächst in einen verbalen Streit geraten, welcher in einer handfesten Schlägerei endete. Eine 50-jährige Frau wollte schlichtend eingreifen und wurde hierbei von dem 39-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Auch nach Eintreffen von zwei Streifenwagenbesatzungen ließen sich die Streitenden kaum beruhigen und beleidigten sich trotz Polizei und zahlreicher Schaulustiger unentwegt weiter. Dem 39-Jährigen mussten schließlich aufgrund seines äußerst aggressiven Verhaltens Handschließen angelegt werden, im Anschluss wurde er in eine Gewahrsamszelle verbracht. Der 30-Jährige erlitt infolge der Auseinandersetzung eine blutende Wunde im Gesicht, weshalb er von einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht wurde. Dort pöbelte er Ärzte und Pflegepersonal an, so dass erneut die Polizei gerufen werden musste. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er schließlich nach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell