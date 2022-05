Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

In Bürogebäude eingebrochen

In ein Bürogebäude in der Rommelsbacher Straße sind Unbekannte zwischen Donnerstag, 14.30 Uhr, und Freitag, 7.15 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum drangen nach derzeitigen Ermittlungen mindestens zwei Einbrecher über eine Terrassentür gewaltsam in das Gebäude ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Mit dreiräderigem Fahrzeug verunglückt

Eine schwere Fußverletzung hat der Lenker eines dreiräderigen Fahrzeugs bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der B 10 erlitten. Der 57-Jährige war kurz nach zwölf Uhr mit einer Piaggio MP3 500 LT auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Etwa 100 Meter vor der Ausfahrt Stadtmitte kam er ersten Erkenntnissen nach aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Randstein. Dadurch stürzte der Mann von seinem Fahrzeug und verletzte sich schwer. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Sein Fahrzeug wurde mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (ms)

Rottenburg (TÜ): Zwei Radfahrer gestürzt

Zwei Jugendliche sind am Freitagmorgen in der Seebronner Straße mit ihren Mountainbikes mit einem Pkw zusammengestoßen und gestürzt. Der 58-jährige Fahrer eines KIA wollte gegen 8.25 Uhr von der Straße aus in einen Parkplatz einbiegen. Hierbei übersah er die beiden 14 und 15 Jahre alten Radfahrer, die in gleicher Richtung auf dem Radstreifen unterwegs waren. Der 14-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und durch Angehörige ins Krankenhaus gebracht. Am KIA und an den Fahrrädern entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. (sr)

Albstadt (ZAK): Bargeld gestohlen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Tierarztpraxis in einem Albstadter Stadtteil eingebrochen ist. Zwischen 20.10 Uhr und 7.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zu den Praxisräumen. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem brach er weitere Türen auf und durchsuchte Schränke und Schubladen. Dabei stieß er auf die Trinkgeldkasse, die er ausplünderte sowie einen weiteren, kleineren Bargeldbetrag. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

