FW-OB: Über 100 Einsätze durch Sturmtief "Zeynep" in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Personen wurden nicht verletzt

Feuerwehr zieht nach guter Vorbereitung positives Fazit

Nachdem das Sturmtief "Ylenia" am Donnerstag nur geringe Schäden im Stadtgebiet verursachte - 21 Einsätze wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgearbeitet - sorgte "Zeynep" diesmal für deutlich mehr Arbeit. Der DWD hatte für den Freitagmittag bis in die Nacht auf Samstag orkanartige Böen vorausgesagt. Bis um 17:00 Uhr war die Lage noch relativ ruhig, dann legte "Zeynep" deutlich zu. Bis 22:00 Uhr wurden der Leitstelle mehr als 100 Einsatzstellen gemeldet. Bei den Einsätzen handelte es sich um lose Dachziegel, umgestürzte Bäume und lose Fassadenteile. Zwischenzeitlich rückten die Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen zu zwei ausgelösten Brandmeldeanlagen und einer gemeldeten Rauchentwicklung im Stadtgebiet aus, die sich alle als Fehleinsätze herausstellten. Auf der Sophienstraße drohte ein Baum auf ein Einfamilienhaus zu stürzen. Ein gefahrloses Arbeiten durch die Feuerwehr war in der Erstphase aufgrund der Orkanböen nicht möglich. Der Baum wurde gesichert und die Bewohner zwischenzeitlich bei Angehörigen untergebracht. Nachdem der Wind nachgelassen hatte, wurde der Baum letztlich durch die Einsatzkräfte gefällt.

Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte tatkräftig die Einheiten der Berufsfeuerwehr. Zu Spitzenzeiten waren 120 Einsatzkräfte im Einsatz. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Arbeiter Samariter Bund (ASB) stellten die Versorgung der Einsatzkräfte sicher. Fazit der Feuerwehr Oberhausen: Personen kamen nicht zu Schaden. Aufgrund der Vorwarnung durch den Wetterdienst konnten umfangreiche Vorbereitungen getroffen werden, die sich abschließend positiv auf das Einsatzgeschehen der Feuerwehr ausgewirkt haben. Auch größere Sachschäden blieben aus.

Einsatzzahlen (Stand: 19.02.2022, 01:00 Uhr) Hilfeleistungseinsätze durch Sturm: 110 Brand: 3 Rettungsdienst: 26

Sprecher der Feuerwehr: Jörg Preußner

