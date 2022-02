Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Arbeitsunfall auf einer Tiefbaustelle

Oberhausen (ots)

Am Montagmorgen, 14.02.22, stürzte ein Arbeiter mehrere Meter tief in eine Baugrube. Er verletzte sich dabei schwer. Die Feuerwehr Oberhausen rückte mit einem Rettungswagen, dem Notarzt, Höhenrettern und dem Führungsdienst zur Leuthenstraße im Ortsteil Sterkrade aus. Zunächst wurde der Arbeiter durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Die aufwändige Rettungsaktion aus der vier Meter tiefen Baugrube übernahmen im Anschluss die Höhenretter der Feuerwehr Oberhausen. Der nachalarmierte Rettungshubschrauber transportierte den schwerverletzten Mann in eine Spezialklinik nach Duisburg. Wie es zu diesem Arbeitsunfall kam wird durch die Polizei Oberhausen ermittelt.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 27 Einsatzkräften über 1,5 Stunden im Einsatz.

