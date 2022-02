Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Heimrauchmelder verhindert Wohnungsbrand

Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend wurde der Löschzug 1 der Berufsfeuerwehr Oberhausen, sowie der Führungsdienst zu einem gemeldeten Feuer in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Wohnung aufhielten, wurde ein weiteres Löschfahrzeug der Wache 2 zur Unterstützung angefordert. Vor Ort konnte leichter Brandgeruch festgestellt werden. Daraufhin wurde ein Trupp zur Menschenrettung eingesetzt. Dieser rettete eine Person aus der verrauchten Wohnung. Der Entstehungsbrand im Bereich der Küche konnte schnell gelöscht werden. Die Person wurde von dem ebenfalls alarmierten Rettungsdienst untersucht. Durch einen Hochleistungslüfter wurde die Wohnung entraucht, sodass der Bewohner im Anschluss wieder in seine Wohnung zurückkehren konnte.

Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte über eine Stunde hinweg an der Einsatzstelle.

Gez. Fustig

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen