Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionistische Handlung im Regionalexpress-Bundespolizei fahndet nach unbekannten Täter

Hamm (ots)

Am Montagnachmittag (17. Januar) hat sich ein Mann in dem RE 89727 vor einer jungen Frau entblößt und an seinem Glied manipuliert.

Gegen 17:45 Uhr wandte sich eine junge Frau aus Bad Oeynhausen an eine Zugstreife der Bundespolizei. Sie hat angegeben, dass ein Mann sich in eine ihr gegenüberliegende Sitzgruppe gesetzt hat. Anschließend öffnete er seine Hose, holte sein Glied hervor und manipulierte daran. Dabei hat er sie unentwegt angestarrt. Sie wendete ihren Blick ab, konnte aber in der Spiegelung der Scheibe sehen, dass der Mann weitergemacht hat. Plötzlich ist er aufgestanden und hat den Zug vermutlich in Neubeckum oder Oelde verlassen. Aufgrund der Gesamtumstände war sich die Geschädigte nicht mehr sicher.

Sie gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass es sich bei dem Täter um einen 50-, bis 60-jährigen Mann gehandelt hat. Er hat zu dem Zeitpunkt eine Mütze getragen. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen der exhibitionistischer Handlung ein, veranlasste eine Videosicherung und fragt in diesem Zusammenhang:

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen, der sich am 17.01.2022 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr im RE 89727 von Hamm nach Bielefeld befunden hat? Gibt es weitere Geschädigten in diesem Zusammenhang?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell