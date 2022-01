Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mehrere Smartphones und Laptops im Gepäck - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen mit Diebesgut vorläufig fest

Köln (ots)

In der vergangenen Nacht (18. Januar) kontrollierten Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof einen Mann mit sieben hochwertigen Mobiltelefonen sowie drei Laptops und einem Tablet namhafter Hersteller im Gepäck. Die Beamten stellten die Geräte sicher und nahmen den Mann wegen des Verdachts der Hehlerei vorläufig fest.

Gegen 01:00 Uhr überprüften Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Reisegrund einen 23-jährigen Mann. Dieser gab zunächst an, aus Brüssel eingereist zu sein und die Weiterfahrt nach Bremen antreten zu wollen. Fahrtickets konnte er jedoch weder für die Fahrt aus Belgien noch die geplante Zugreise vorzeigen. Die Beamten nahmen den nun sichtlich nervösen Marokkaner mit zur Dienststelle und durchsuchten sein mitgeführtes Gepäck. Neben drei Laptops und einem Tablet, fanden die Beamten auch insgesamt sieben Mobiltelefone auf und überprüften die Seriennummern - mit Erfolg: Bereits zwei Smartphones wurden in der Vergangenheit in Bremen und Oldenburg als gestohlen gemeldet. Da auch an der Herkunft der restlichen Telefone sowie der Laptops und des Tablets erhebliche Zweifel bestanden, stellten die Beamten alle Geräte sicher. Dem 23-jährigen Marokkaner wohnhaft in Bremen eröffneten die Bundespolizisten den Straftatvorwurf der Hehlerei und nahmen den, bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten aufgefallen, Mann vorläufig fest.

