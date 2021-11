Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.11.2021 ++Betrug beim Kauf eines Smartphones++Verkehrsunfallfluchten (2)++Gefährdung des Straßenverkehr mit anschließender Flucht++

Emden - Betrug beim Kauf eines Smartphones Am 15.11.2021 wurde der Polizei in Emden bekannt gegeben, dass es bereits am 12.11.2021 gegen 20:00 Uhr im Rahmen eines Kleinanzeigenkaufs zu einem Betrugsfall gekommen sei. Eine junge Frau aus Emden stieß bei einem Kleinanzeigenanbieter auf das Angebot über ein neuwertiges Markentelefon inklusive Originalverpackung, sowie Rechnung und nahm Kontakt zu dem Verkäufer auf. Dieser versicherte der Interessentin die Richtigkeit des Angebotes. Nach dem die junge Frau ein Kaufangebot unterbreitete, wurde eine persönliche Übergabe in der Emder Innenstadt vereinbart und durchgeführt. Erst bei der späteren Inbetriebnahme bemerkte die Emderin, dass es sich bei dem Telefon um eine Fälschung eines Markengerätes handelte und auch die Rechnung eine Fälschung darstellte. Der Frau entstand ein Schaden im vierstelligen Geldwert. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es grundsätzlich zu befürworten ist, Kleinanzeigenkäufe persönlich durchzuführen. Jedoch sollten Interessenten besonders bei angesagten Elektronikartikeln wie z.B. Smartphones oder Smartwatches darauf achten, dass es sich um Originalware handelt und nicht um importierte Billigkopien. Käufer sollten sich vor dem Kauf solcher Geräte informieren, wie sie Original und Fälschung voneinander unterscheiden können.

Emden- Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 12.11.2021, 18:00 Uhr bis zum 14.11.2021, 14:30 Uhr kam es auf der Friedrich-Rückert-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welchem ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer, welcher stadteinwärts unterwegs war, einen geparkten schwarzen Pkw VW seitlich streifte und beschädigte. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 15.11.2021 kam es in der Zeit von 14:50 Uhr bis 16:40 Uhr auf einem Parkplatz an der Johann-Wessels-Straße zu einem Parkunfall. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beschädigte bei einem Parkmanöver einen weißen Pkw VW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Emder Polizei in Verbindung zu setzen.

Moormerland/ BAB 31 - Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Flucht Am 14.11.2021 kam es gegen 05:50 Uhr auf der BAB 31, Fahrtrichtung Leer in Höhe der AS Neermoor zu einem Verkehrsunfall im Längsverkehr, bei welchem ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer den Pkw einer neben ihm befindlichen Fahrzeugführerin seitlich anfuhr. Eine 24-jährige Frau aus Leer befuhr die BAB 31 in Fahrtrichtung Leer, als sie einen weiteren Verkehrsteilnehmer ordnungsgemäß überholte. Als sie sich direkt neben dem anderen Fahrzeug befand, erhöhte der unbekannte Fahrer unvermittelt die Geschwindigkeit und wollte sich vor das Fahrzeug der 24-jährigen setzen. Dabei streifte er an der kompletten rechten Fahrzeugseite des überholenden Fahrzeuges entlang und setzte in unverminderter Geschwindigkeit seine Fahrt fort. Zu dem verursachenden Fahrzeug ist derzeit bekannt, dass es sich um einen schwarzen Pkw der Marke Kia gehandelt haben soll. Das Kennzeichen soll nach bisherigen Erkenntnissen mit der Städtekennung Emden versehen gewesen sein. Zeugen oder Personen, die Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug, bzw. dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

