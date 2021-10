Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtasche gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Den Diebstahl ihrer Handtasche meldete am gestrigen Tag (26.01.2021) die 83-jährige Geschädigte der Geraer Polizei. Diese befand sich gegen 13:15 Uhr in einem Supermarkt in der Zeulsdorfer Straße. Ihre Handtasche hatte sie dabei in einem Beutel am Griff des Einkaufswagens hängen. Offenbar in einem unbeobachteten Moment schnappte sich ein bislang unbekannter Dieb den Beutel samt Tasche und entkam unerkannt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen.

Gleichzeitig möchte die Polizei noch einmal sensibilisieren: Lassen Sie Ihre Taschen nicht unbeaufsichtigt. Tragen Sie Ihre Wertsachen "an Mann" oder gar verdeckt. Achten Sie auf Ihre Umgebung und geben Sie Dieben keine Chance! (RK)

