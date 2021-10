Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw's entwendet

Gera (ots)

Bohra: Im Zeitraum vom 25.10. - 26.10.2021 wurde in der Sonnenstraße zwei Pkw Audi entwendet. Die auf dem nicht umfriedeten Gelände unter einem Carport stehenden Pkw Audio A6 in der Farbe Grau und Pkw Audi Q7 in der Farbe Schwarz wurden komplett entwendet. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizei. Hinweise die mögliche Zeuge zur Tat oder den Tätern geben können nimmt die Polizei unter der Tel-Nr.: 03447/ 471-0 entgegen.

