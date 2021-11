POL-LER: Pressemitteilung vom 14.11.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Häusliche Gewalt / Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Brand eines Mehrparteienhauses ++ Trunkenheit im Verkehr (4) ++

Moormerland - Häusliche Gewalt / Widerstand Moormerland - In der Sonntagnacht kam es gegen 01:50 Uhr in der Königstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 25-jährigen Täter und dem 22-jährigen weiblichen Opfer. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Verletzt wurde hierbei niemand.

Rhauderfehn - Brand eines Mehrparteienhauses Rhauderfehn - Am Samstagnachmittag gegen 15:20 Uhr geriet in der 2. Südwieke ein Haus mit drei Wohneinheiten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Gesamtschaden des Gebäudes wird auf circa 50.000EUR geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Das Wohnobjekt ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Westoverledingen - Trunkenheit im Verkehr Westoverledingen - Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr wurde ein 43-jähriger PKW-Führer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde ein Atemalkoholwert von 1,25 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt wurde dem 43-Jährigen untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Weener - Fahren unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln Weener - Unter Einfluss von THC und mit einem Atemalkoholgehalt von 1,29 Promille befuhr in der Sonntagnacht gegen 00:10 Uhr ein 26-jähriger die Altepeldemühle mit seinem E-Scooter. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Bunde - Fahren unter Alkoholeinfluss

Bunde - Mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,94 Promille befuhr ein 48-Jähriger in der Sonntagnacht gegen 01:30 Uhr die Straße Zur Mühle mit seinem PKW. Des Weiteren war dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem 48-Jährigen untersagt.

Bunde - Trunkenheit im Verkehr

Bunde - Ein 17-Jähriger befuhr gegen 02:10 Uhr die Straße Kanalpolder mit seinem PKW, kam nach rechts von der Straße ab und flüchtete zunächst von der Unfallstelle. Im Anschluss konnte dieser an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Dem 17-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

