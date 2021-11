Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.11.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Falsche Wasserwerker unterwegs++Gartenlaube aufgebrochen und Diebesgut erlangt++Aufbruch von Münzautomaten++Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden (4)++

Leer - Falsche Wasserwerker unterwegs

Am 11.11.2021 klingelten gegen 15:30 Uhr zwei männliche Personen an der Haustür einer 83-jährigen Anwohnerin im Pastorenkamp in Leer. Die männlichen Personen gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und baten um Einlass ins Haus, um angeblich eine Prüfung der Wasserleitungen durchzuführen. Nach einiger Zeit verließen die beiden Personen das Haus wieder und die 83-jährige Geschädigte stellte im Anschluss fest, dass aus ihrer Geldbörse, welches im Wohnzimmer gelegen hat, der Bundespersonalausweis und eine Krankenkassenkarte entwendet wurden. Zum Diebstahl weiterer Gegenstände kam es nicht.

Die Polizei Leer/Emden bittet Bürgerinnen und Bürger stets wachsam zu sein und fremde Personen nicht unkontrolliert ins Haus zu lassen. Die Mitarbeiter der Stadtwerke sind an ihrer Arbeitskleidung erkennbar und führen zudem einen Ausweis der Stadtwerke mit sich. Im Zweifel sollten Betroffene sich direkt an die Stadtwerke wenden.

Emden - Gartenlaube aufgebrochen und Diebesgut erlangt

Zwischen dem 10.11.2021, ca. 15:00 Uhr, und dem 08.11.2021, ca. 09:30 Uhr, kam es in der Ludwig-Uhland-Straße in Emden zu einem Diebstahl von zwei Gegenständen aus einer Gartenlaube. Zuvor hatte der 23-jährige Geschädigte eine hochwertige Musikbox am Abend in seiner Gartenlaube belassen. Als er am nächsten Morgen die Box aus der Gartenlaube holen wollte, stellte er fest, dass diese aufgebrochen wurde. Die Musikbox und das Vorhängeschloss, mit welchem die Laube gesichert war, wurden durch den bislang unbekannten Täter entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich mit der Dienststelle in Emden in Verbindung zu setzen.

Hesel - Aufbruch von Münzautomaten

Am 11.11.2021 kam es gegen 02:05 Uhr auf dem Gelände einer Waschstraße im Gewerbegebiet Wehrden in Hesel zu dem Aufbruch von zwei Automaten durch bislang unbekannte Täter. Da die Automaten regelmäßig geleert werden und sich überwiegend Wertmünzen in dem Automaten befanden, verließen die Täter ohne Diebesgut das Gelände. Das Gelände der Waschstraße ist laut dem Eigentümer videoüberwacht. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und die Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizeistation Hesel zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Am 10.11.2021 kam es gegen 14:30 Uhr in der Dortmunder Straße in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher. Zuvor stellte ein Zeuge fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmender mit einem Lastkraftwagen mit Anhänger von der Hansastraße in die Dortmunder Straße abbog und dabei einen Grundstückszaun touchierte und beschädigte. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei Emden zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden an Pkw

Am 11.11.2021 zwischen 07:20 Uhr und 13:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der BBS2 im Steinweg in Emden einer Verkehrsunfallflucht durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher. Zuvor stellte die 49-jährige Geschädigte aus Borkum ihren Pkw Opel auf einem Parkplatz an der genannten Örtlichkeit ab, ohne Beschädigungen an diesem festzustellen. Als sie später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmender mit einem derzeit nicht näher beschriebenen Kraftfahrzeug die Fahrertür sowie die hintere linke Tür des Opel beschädigt hatte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei Emden zu kontaktieren.

Bunde - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden an Pkw

Am 11.11.2021 gegen 16:50 Uhr kam es auf der Weenerstraße in Bunde zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher. Zuvor stellte eine 26-Jährige aus Großefehn ihren Pkw VW in einer längs zur Fahrbahn befindlichen Parkbucht an der genannten Örtlichkeit ab. Die Geschädigte beobachtete, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem weißen oder silberfarbenen Pkw VW Golf beim Einparken den Außenspiegel des geparkten Pkw der Geschädigten touchierte und beschädigte. Der Verursachende entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern woraufhin die 26-jährige Frau den Vorfall umgehend der Polizei mitteilte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei Weener zu kontaktieren.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden an Pkw

Bereits am 11.11.2021 kam es zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Hagiusring in Rhauderfehn zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher. Zuvor stellte der 56-jährige Geschädigte aus Rhauderfehn seinen Pkw Volkswagen auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes ab, ohne Beschädigungen an diesem festzustellen. Als er ungefähr 45 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmender mit einem derzeit nicht näher beschriebenen Kraftfahrzeug die Frontschürze des Volkswagen beschädigt hat. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei Rhauderfehn zu kontaktieren.

