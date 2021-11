Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Präventionskampagne der Polizeiinspektion Leer/Emden Teil 9 - Online-Fahrzeugkauf

PI Leer/Emden (ots)

Immer wieder ermittelt die Polizei im Rahmen von Betrugstaten, bei welchen es um den Onlinehandel mit Fahrzeugen geht. Der Fahrzeugmarkt im Internet ist groß und bietet beinahe jedes gewünschte Fahrzeug an. Jedoch sind nicht alle Angebote auch seriös, sondern führen in eine Betrugsfalle. Daher rät die Polizei bei dieser Form des Fahrzeugerwerbs zu besonderer Aufmerksamkeit und Prüfung. Käufer*innen, die Interesse an einem bestimmten Fahrzeug haben, sollten immer eine persönliche Besichtigung vornehmen. Die Fahrzeughistorie und die Fahrzeugpapiere müssen ebenfalls kontrolliert und mit dem Fahrzeug verglichen werden. Ebenso sollte man genau erkennen können, wer der Verkäufer des gewünschten Fahrzeuges ist. Fahrzeuge sollten nicht ungesehen online gekauft und per Vorkasse bezahlt werden. Ebenso sollten Interessenten sich niemals auf Zusagen per Email, zum Beispiel auf das Versprechen, der Fahrzeuglieferung nach Vorabzahlung, einlassen. Vorsicht bei Standorten und Zahlungsforderungen im und aus dem Ausland.

