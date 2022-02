Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Küchenbrand in Borbeck

Oberhausen (ots)

Am Dienstagabend wurde der Löschzug 1 der Berufsfeuerwehr Oberhausen, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Mitte und Süd zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Borbeck gerufen.

Vor Ort bestätigte sich die angegebene Lage. Der Bewohner der Brandwohnung konnte diese vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. In der betroffenen Wohnung war ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Gleichzeitig kontrollierten weitere Trupps die angrenzenden Wohnungen. Bei dem Feuer kamen keine Personen zu Schaden. Der Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Durch einen Hochleistungslüfter wurden die Wohnungen im Anschluss belüftet, sodass die Bewohner wieder in diese zurückkehren konnten. Die Brandwohnung bleibt bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr über eine Stunde hinweg im Einsatz.

