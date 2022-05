POL-RT: Versuchter Raub; Farbschmierereien; Mann durch Schläge schwer verletzt; Essen auf Herd vergessen; Einbruch

Polizeipräsidium Reutlingen

Zeugen zu versuchtem Raub gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem versuchten Raub am Freitagmittag in der Heinestraße ermittelt das Polizeirevier Reutlingen und sucht auch Zeugen. Gegen 13 Uhr soll ein bislang unbekannter Jugendlicher an einer Bushaltestelle von einem Zwölfjährigen Geld gefordert und ihm dabei mehrere Faustschläge verpasst haben. Als nacheinander zwei erwachsene bislang unbekannte Zeugen auf die Situation aufmerksam geworden waren, ließ der Angreifer von dem Jugendlichen ab und beleidigte die Erwachsenen. Es soll sich um eine Frau und einen Mann gehandelt haben. Sie und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (sm)

Esslingen-Mettingen (ES): Mutmaßlicher Tatverdächtiger nach Farbschmierereien geschnappt

Wegen Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 20-Jährigen, der am Montagmorgen eine Wand in den Weinbergen mit Farbe beschmiert haben soll. Kurz vor 9.30 Uhr verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er in der Verlängerung des Gayernwegs eine farbverschmierte Wand sowie mehrere Farbeimer und zwei Personen, die flüchteten, wahrgenommen hatte. Vor Ort stellten die Polizisten eine Wand, die auf einer Fläche von etwa 20 auf fünf Metern frisch mit Farbe beschmiert worden war, fest. Zeitgleich kam der 20-Jährige hinzu und wurde durch die Polizeistreife kontrolliert. An ihm, seiner Kleidung und mitgeführten Gegenständen befanden sich Farbantragungen. Er muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatverdächtigen dauern an. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mann durch Schläge schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Nachträglich ist bei der Polizei eine Auseinandersetzung angezeigt worden, bei der ein Mann schwere Kopfverletzungen erlitten hat. Der 44-Jährige befand sich am Sonntag, 8. Mai 2022, gegen zwölf Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Karlsruher Straße in Echterdingen. Seinen Angaben nach sei er von einem bislang unbekannten Mann verbal provoziert worden. Im weiteren Verlauf soll der Täter auf ihn eingeschlagen, ihn zu Boden geworfen und weiter auf ihn eingeprügelt haben. Der 44-Jährige zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er operiert werden muss. Der Unbekannte ist etwa 35 Jahre alt, zirka 175 cm groß und schlank. Der Mann hat schwarze, lange Haare mit einem kleinen Zopf am Hinterkopf und er trug eine schwarze, eckige Brille. Zur Bekleidung liegt keine konkrete Beschreibung vor. Der Gesuchte war mit einem weißen 1er BMW mit HN-Zulassung unterwegs. Laut des Geschädigten hielt ein roter Audi mit einem Pärchen darin kurz an. Sie beziehungsweise weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/90377-0 mit dem Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen in Verbindung zu setzen. (ms)

Esslingen-Berkheim (ES): Essen auf Herd vergessen

Der Alarm eines Rauchmelders aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat am Sonntagmittag zum Einsatz der Rettungskräfte in der Christian-Knayer-Straße geführt. Gegen 13.40 Uhr hatte ein 88 Jahre alter Mann einen Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen, der in der Folge in Flammen aufging. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften aus. Der Senior wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht. (sm)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

In den Shop eines Telefonanbieters in der Sonnenstraße ist am Montagmorgen eingebrochen worden. Gegen sechs Uhr warfen bislang Unbekannte mit einem gegenüber des Geschäfts ausgehobenen Gullydeckel die Eingangstüre ein und verschafften sich so Zugang ins Innere. Aus der Auslage entwendeten sie den ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Smartphones und flüchteten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und der Wert des Diebesguts stehen noch nicht fest. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

