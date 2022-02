Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gartenhäuschen brennt ab

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am Sonntagmorgen ist in der Augustastraße ein Gartenhäuschen in Brand geraten. Verletzt wird niemand; es bleibt bei Sachschäden. Das Gartenhaus brennt vollständig ab. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz, um den Brand zu löschen. Bezüglich der Brandursache dauern die Ermittlungen an. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. |pilan

