POL-PDKL: Unfallflucht -Zeugen gesucht-

Landstuhl (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am Samstagvormittag hat ein Autofahrer seinen dunklen Ford S-Max auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Torfstraße abgestellt. Während seines Einkaufs wird sein Fahrzeug vermutlich beim Rangieren am rechten Kotflügel gestreift. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzt der Verursacher seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

