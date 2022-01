Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Alfeld (Leine)

Hildesheim (ots)

(war) Am 07.01.2022, gegen 18:30 Uhr, kommt es in der Göttinger Straße in 31061 Alfeld (Leine) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 67-jährigen Pkw-Fahrer und einem 16-jährigen Fußgänger, der den dortigen Fußgängerüberweg passiert. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache übersieht der Pkw-Fahrer auf dem Fußgängerüberweg überquerenden Fußgänger und stößt frontal mit diesem zusammen. Der Fußgänger wird durch eine RTW-Besatzung schwer verletzt zur weiteren Behandlung in die MH nach Hannover verbracht. Weitere Ermittlungen dauern an. Die Göttinger Straße wird ca. 1 Stunde vollgesperrt.

