Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rollerfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestoppt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (lud) -

Am 07.01.2022, gegen 15:00 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Bad Salzdetfurth in der Bodenburger Str. in 31162 Bad Salzdetfurth im Rahmen der Streife einen 23-Jährigen Rollerfahrer.

Durchgeführte Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit erhärteten den Verdacht, dass der Rollerfahrer aus Bad Salzdetfurth unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht.

Aus diesem Grund wurde der Bad Salzdetfurther zur Entnahme einer Blutprobe in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht.

Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gem. § 24a StVG.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell