POL-PDKL: TÜV-Plakette entwendet

Meisenheim (ots)

Im Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagabend wurde der braune Aufkleber zum Hinweis der nächsten Hauptuntersuchung eines Autos in Meisenheim entwendet. Der bislang unbekannte Täter kratzte am Kennzeichenschild die TÜV-Plakette ab. Diese wäre noch bis November 2022 gültig. Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich des Bismarckplatzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06382 9110 mit der Polizeiinspektion Lauterecken in Verbindung zu setzen. |pilek

