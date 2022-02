Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW beschädigt

Alsenz (ots)

In der Nacht vom 04.02.2022 auf den 05.02.2022 beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Robert-Koch-Straße in Alsenz geparkten schwarzen Nissan. Am Fahrzeug wurde die rechte Seite zerkratzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

