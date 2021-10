Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Polizei zieht um/ Der Polizeiposten Jebenhausen ist jetzt in neuen Räumen untergebracht.

Ulm (ots)

Bisher war der Polizeiposten Jebenhausen in der Boller Straße 36 untergebracht. Seit Anfang vergangener Woche ist die Polizei in der Boller Straße 2 in einem Neubau untergebracht. Dort ist die Polizei wie schon bisher unter der Telefon-Nr. 07161 42728 erreichbar.

