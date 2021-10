Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Pedelecs stoßen zusammen

Schwere Verletzungen zog sich ein 72-Jähriger bei einem Unfall am Montag bei Warthausen zu.

Ulm (ots)

Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Warthausen. Ihm kam ein 72-Jähriger entgegen. Als der Jüngere den anderen Radfahrer sah, bremste er. Der 72-Jährige muss beim Bremsen auf die Seite des Entgegenkommenden gekommen sein, so die ersten Ermittlungen der Polizei. Die Pedelecs stießen zusammen, die Fahrer stürzten. Der Senior trug dabei schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte reanimierten den Mann. Der 43-Jährige trug leichte Blessuren davon. Krankenwägen transportierten die Männer in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden an den Rädern blieb gering.

Der Herbst ist da und mit ihm ein erhöhtes Verkehrsrisiko: Geblendet von der tiefstehenden Sonne, eine schlechte Sicht durch Nebel oder die frühe Dämmerung, nasse Straßen, Laub, Sturm. Die Herbstzeit birgt für Verkehrsteilnehmer eine Reihe von Herausforderungen und Gefahren. Vor allem bei Nebel steigt die Unfallgefahr. Bei eingeschränkter Sicht empfehlen sich eine vorausschauende Fahrweise, ausreichend Abstand und angepasste Geschwindigkeit.

