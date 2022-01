Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall am Morgen - Radfahrer leichtverletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Heute Morgen, 31.01.2022, erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen.

Eine 84-jährige Bielefelderin befuhr gegen 07:55 Uhr mit ihrem PKW die Jöllenbecker Straße stadtauswärts und bog an der Schuckertstraße nach rechts ab. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 56-jährigen Radfahrer aus Spenge, der die Fußgängerfurt zur Querung der Schuckertstraße nutzte und diese entgegengesetzt befuhr. Der Radfahrer stürzte bei dem Verkehrsunfall und erlitt leichte Verletzungen. Nach einer Erstversorgung am Unfallort brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 5500 Euro geschätzt.

