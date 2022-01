Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht Räuber-Trio

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bei der Anzeigenerstattung machte eine Bielefelderin Angaben zu einem Straßenraub am Samstag, 29.01.2022, an der Herforder Straße. Während ein Tatverdächtiger scheinbar gezielt auf die Frau zuging, sollen ihr zwei weitere Männer gefolgt sein.

Nach der Aussage der 39-Jährigen benutzte sie zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr vom Willy-Brandt-Platz aus den linken Fußweg der Herforder Straße und ging stadtauswärts. Kurz bevor sie die Einmündung der Schillerstraße erreichte, kam ihr ein Mann entgegen. Vergeblich versuchte sie ihm auszuweichen. Der Unbekannte stieß sie zu Boden und erhielt von zwei weiteren Männern Unterstützung, die der 39-Jährigen gefolgt sein sollen.

Als die Frau am Boden lag, nahm ihr das Trio ihre Bauchtasche ab, die sie unter einer Jacke trug, und verschwand. Bei der Polizei gab die 39-Jährige am Sonntag an, dass ihre Tasche mit Ausweisen und Bankkarten geraubt wurde und sie nicht verletzt worden sei.

Der tatverdächtige Mann, der der Frau entgegenkam war zwischen 175 cm und 185 cm groß.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

