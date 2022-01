Polizei Bielefeld

POL-BI: Berauscht mit gestohlenem Pkw unterwegs

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein 34-jähriger polizeibekannter Bielefelder fiel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 27.01.2022, bei einer Polizeikontrolle im Bereich des Kesselbrinks auf. Der Pkw-Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und versuchte die Beamten vergeblich zu täuschen.

Gegen 02:30 Uhr bemerkten Polizeibeamte einen schwarzen Seat Arosa, der die August-Bebel-Straße in Fahrtrichtung Detmolder Straße befuhr. Sie folgten dem Fahrzeug über die Heeper Straße in die Kronenstraße und hielten den Pkw für eine Kontrolle an.

Bereits bei der ersten Sichtung des Pkw hatten die Beamten sehen können, dass sich ein Mann auf dem Fahrersitz befand und eine Frau auf dem Beifahrersitz. Als der Pkw für die Kontrolle angehalten hatte, beobachteten die Beamten, ein vergebliches Täuschungsmanöver. Sie sahen, wie der Fahrer innerhalb des Autos auf den Beifahrersitz wechselte und das Fahrzeug somit auf dem gleichen Weg, wie seine Begleiterin verließ. Damit konfrontiert, behauptete die ebenfalls polizeibekannte 36-Jährige, das Fahrzeug gefahren zu sein.

Weder der 34-jährige Mann, noch seine Beifahrerin konnten eine Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem gaben beide Personen an, vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann verlief zudem positiv.

In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde dem Pkw-Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Beiden Pkw-Insassen wurde das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt.

Des Weiteren waren sowohl der Pkw, als auch die angebrachten Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben und wurden sichergestellt. Die Kennzeichen wurden am Samstagabend, 22.01.2022, in Bad Salzuflen entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Lieferanten-Pkw, der am Samstag, 22.01.2022, gestohlen gemeldet worden war.

