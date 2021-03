Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Zoll entdeckt bei Kontrolle sieben Hundewelpen

Berlin (ots)

Am 21. März 2021 führten Beamte einer mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamtes Berlin verdachtsunabhängige Kontrollen auf der Autobahn 2 durch. Gegen 01:45 Uhr kontrollierten sie auf dem Parkplatz Wendgräben einen Fiat Doblo mit holländischen Kennzeichen, der aus Polen kommend auf dem Weg nach Holland war. Auf Befragen gaben die 37- und 49-jährigen holländischen Insassen an, keine Waren in Polen erworben zu haben. Bei der anschließenden Kontrolle des Laderaums hörten die Zöllnerinnen und Zöllner aus einer Kunststoffbox die kläglichen Geräusche sehr junger Hundewelpen. Insgesamt wurden fünf "Yorkshire Terrier" und zwei "Shih Tzu" Hundewelpen, welche sich in einer sehr schlechten Verfassung befanden, gerettet. Die Insassen konnten keinen internationalen Heimtierausweis mit entsprechenden Impfungen vorlegen, beziehungsweise nicht belegen das die Hunde gechippt sind.

Es wurde das zuständige Veterinäramt des Landkreises Potsdam-Mittelmark hinzugezogen. Diese beschlagnahmte die Hundewelpen. Die Welpen wurden durch die Tiernotrettung in das Tierheim nach Wiesenburg verbracht und befinden sich seitdem dort in Quarantäne.

