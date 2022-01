Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgänger von Pkw erfasst - Jugendlicher lebensgefährlich verletzt

Bielefeld (ots)

DV/Bielefeld-Senne - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in Bielefeld - Senne ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Gegen 00:40 Uhr befuhr ein 21-jähriger Bielefelder mit einem Mercedes die Brackweder Straße in Richtung stadtauswärts. Als der Mercedes die Einmündung Am Grundgreiben erreicht hatte, lief plötzlich von rechts kommend ein Fußgänger auf die Fahrbahn. Offensichtlich wollte der Fußgänger noch rechtzeitig den Linienbus an der Haltestelle Senne-Center erreichen. Der 17-jährige Fußgänger aus Bielefeld wurde von dem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Durch die Kollision wurde der Jugendliche schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen der Feuerwehr wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde das Verkehrsunfallaufnahme - Team der Polizei Bielefeld hinzugezogen. Der beschädigte Mercedes wurde sichergestellt.

