Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Verletzten.

Rinteln (ots)

(ne) Ein 29-jähriger aus Schieder-Schwalenberg fuhr am Freitag, 26.03.2021 um 17:10 Uhr auf der Extertalstraße mit seinem VW Polo in Höhe Strüvensiek aus Unachtsamkeit einem Skoda Fabia auf. Der Vorausfahrende 40-jährige aus Porta Westfalica musste verkehrsbedingt abbremsen. Er und seine 37-jährige Mitfahrerin aus Stemwede wurden hierbei leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 8000,00 Euro.

