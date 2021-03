Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Schaumburg - Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg und "Weisser Ring e.V." unterzeichnen Kooperationsvertrag

Nienburg (ots)

(KEM) Im Oktober vergangenen Jahres trafen sich die Repräsentanten des "Weissen Ring e.V.", Anke Heldt, Leiterin der Außenstelle Schaumburg, und Peter Rosenkranz, Außenstellenleiter für Nienburg, mit Mathias Schröder, Leiter der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, und seinem Vertreter Andreas Tschirner, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, in der hiesigen Polizeiinspektion in Nienburg. Bei dieser Zusammenkunft legten die Beteiligten gemeinsam fest, wie die bisherige Zusammenarbeit noch weiter intensiviert werden kann, um Opfern von Straftaten schnellstmöglich die notwendige Hilfe anbieten zu können. Eine Kooperationsvereinbarung als Ausdruck gemeinsamer Ziele wurde ins Auge gefasst.

Diese Vereinbarung wurde am Montag, den 22.03.2021, in der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg von Heldt, Rosenkranz und Schröder in einem formellen Akt schriftlich fixiert. Unter anderem wurde die Gewährleistung der Erreichbarkeit der Außenstellen als auch eine Weiterleitung der Personendaten durch die Polizei, sofern eine entsprechende Zustimmung der Betroffenen vorliegt, festgehalten. Der "Weisse Ring e.V." bietet jedem Opfer Hilfe im Rahmen seiner Satzung an und prüft entsprechende Beratungs- und Unterstützungsangebote. Darüber hinaus sollen mindestens einmal jährlich gemeinsame Veranstaltungen in den Bereichen Kriminalprävention, Opferschutz und Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt werden, sobald die Pandemie dies wieder zulässt.

"Gerade im Umfeld von Häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch sind Opferschutz und schnelle Opferhilfe so unglaublich wichtig, um den Menschen, vielfach auch Kindern und Jugendlichen, eine Lebensperspektive zu erhalten", so der Polizeichef bei der Zeichnung der Vereinbarung. "Insbesondere unsere Jahrzehntelange Erfahrung und gute Vernetzung machen uns zu einem wichtigen Glied in der Hilfskette vom Opfer über Jugendämter und Polizei - gerade als nichtbehördliche, unabhängige Hilfsorganisation" ergänzen Heldt und Rosenkranz wie aus einem Mund.

