Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verlorener LKW-Reifen auf der B6 führt zu Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

(KEM) Ein 19-jähriger Nienburger befuhr am Mittwoch, 24.03.2021, gegen 19.20 Uhr mit seinem BMW die B6 in Richtung Bremen und überfuhr kurz vor der Abfahrt Nienburg Mitte einen auf der Fahrbahn liegenden LKW-Reifen (Reifenmantel). Glücklicherweise kam er unverletzt am Seitenstreifen zum Stehen. Sein PKW war hingegen stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Der Verursacher der Gefahrenstelle war nicht vor Ort. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet um Hinweise zur Herkunft des LKW-Reifens an Tel.(05021) 97780.

