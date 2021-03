Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Apelern/Bad Nenndorf/Rinteln - Präventionshinweis der Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) Aufgrund einer vorangegangenen Pressemeldung meldete ein aufmerksamer Bürger am Donnerstag, 25.03.2021, gegen 12:40 Uhr der Polizei einen dunklen VW Passat mit "HZ" Kennzeichen in Apelern. Der PKW sei mit einer männlichen und einer weiblichen Person besetzt gewesen, die "auffällig" von Haus zu Haus gegangen seien. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW durch Beamte der Polizei Bad Nenndorf nicht mehr festgestellt werden.

Am Dienstag, 23.03.2021, gegen 13.45 Uhr wurde eine 92-jährige Seniorin von einem Mann und einer Frau, die behaupteten, Polizeibeamte zu sein, in ihrem Haus in Kathrinhagen aufgesucht und bestohlen. In diesem Zusammenhang ist von einer Zeugin ein dunkler VW Passat mit "HZ" Kennzeichen beobachtet und der Sachverhalt mit einem Zeugenaufruf in der Presse veröffentlicht worden.

Ob es sich in Apelern um das gleiche Fahrzeug und die gleichen Personen handelt, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Hinweise zu den Vorfällen nehmen das Polizeikommissariat Rinteln unter (05751) 95450 und das Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter (05723) 94610 entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor sogenannten falschen Polizeibeamten, die sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen häufig das Vertrauen älterer Menschen erschleichen und auf diesem Weg auch Zutritt zur Wohnung verschaffen. Darüber hinaus bedankt sie sich für die Wachsamkeit der Bürgerinnen und Bürger. Verdächtige Beobachtungen können jederzeit an Ihre örtlichen Polizeidienststellen oder den Polizeinotruf "110" gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell