POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Filderstadt-Harthausen (ES): Beim Einfahren Bus übersehen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen auf der Degerlocher Straße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war eine zwölfjährige Radlerin gegen 6.55 Uhr auf dem parallel verlaufenden Radschutzstreifen der Degerlocher Straße in Richtung Bonlanden unterwegs. Etwa auf Höhe der Hausnummer Sieben wird der Radschutzstreifen nach rechts von der Fahrbahn weg und über eine Querungshilfe über die Fahrbahn hinweggeführt. Das Mädchen folgte dem Weg und fuhr im weiteren Verlauf ohne auf den Verkehr zu achten oder anzuhalten über die Fahrbahn. Dabei übersah sie einen Linienbus, der in diesem Moment die Querungshilfe passierte. Das Mädchen prallte seitlich gegen den vorderen Radlauf des Wagens, streifte mit dem Lenker am Bus entlang und stürzte. Dabei wurde das Kind leicht verletzt. Der 63 Jahre alte Busfahrer sowie ein Zeuge kümmerten sich sofort um die Radlerin, die auf mehrfache Frage eine Verletzung zunächst verneinte und man tauschte die Kontaktdaten aus. Erst nachträglich wurde dann die Polizei hinzugezogen. Die Zwölfjährige begab sich nach der Unfallaufnahme mit einem Angehörigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Verkehrspolizei sucht nach Zeugen des Unfalls, insbesondere wird die Fahrerin eines nicht näher bekannten Fahrzeugs gesucht, die nach dem Unfall hinter einem Ersthelfer angehalten hatte und den Unfallhergang beobachtet haben könnte. Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auffahrunfälle auf B27

Zwei Auffahrunfälle hintereinander haben für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr am Dienstagmorgen auf der B27 gesorgt. Gegen 6.55 Uhr befuhr ein 33 Jahre alter Mann mit seinem VW Transporter den linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart. Er bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 49-Jähriger verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte ins Heck seiner Mercedes A-Klasse. Eine hinter dem Kleintransporter folgende 21 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Suzuki Swift noch auf den VW auf. Die Frau verletzte sich durch den Aufprall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Suzuki musste abgeschleppt werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 9.500 Euro. Rechtzeitig bremsen konnte ein 64 Jahre alter Mann, der mit seinem Mazda zur gleichen Zeit auf derselben Fahrspur unterwegs war und das Unfallgeschehen vor sich erkannte. Dies gelang einem folgenden 44-jährigen Seatfahrer nicht mehr und er prallte gegen das Heck des Mazda. Verletzt wurde hier keiner der Fahrzeuginsassen. Der Seat Alhambra, an dem Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Am Mazda wird der Schaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war ebenfalls mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Kurz nach 9.30 Uhr war die Fahrbahn geräumt. (sm)

Tübingen (TÜ): Radfahrer kollidiert mit Katze

Ein Radfahrer und eine Katze sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag verletzt worden. Ein 62-Jähriger befuhr kurz nach elf Uhr mit einem Rennrad die Rappenberghalde in Richtung Innenstadt. Hierbei stieß er mit einer kreuzenden Katze zusammen und stürzte kopfüber zu Boden. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Die Katze zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. Sie wurde von ihrem Besitzer in eine Tierarztpraxis gebracht. An dem Fahrrad war ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. (ms)

