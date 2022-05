Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Betrüger täuscht 77-Jährigem Gewinn über 500.000 Euro vor

Ludwigsburg (ots)

Mit dem Versprechen einen Betrag in Höhe von 500.000 Euro gewonnen zu haben, konnte ein vermeintlicher Angestellter einer Lotterie in einem Telefongespräch am Dienstagmittag gegen 14:00 Uhr die Aufmerksamkeit eines 77 Jahre alten Mann aus Holzgerlingen wecken. Zunächst offerierte der vermeintliche Angestellte dem Opfer, dass er im Auftrag der "Schmidt Verlosung" tätig sei und ein Gewinn von angeblichen 50.000 Euro zur Auszahlung anstehe. Hierzu müsse der Senior jedoch erst Guthabenkarten eines Online-App-Stores im Wert von 1.500 Euro kaufen und die Individualnummern der Lotterie übermitteln. Im Glauben hierdurch die Gewinnsumme zu generieren, kaufte das Opfer die Guthabenkarten und übermittelte die Freischaltcodes per Telefon. Nach der Transaktion wurde dem Opfer mitgeteilt, dass sich der vermeintliche Angestellte geirrt habe und es zu einem Gewinn von 500.000 Euro gekommen sein. Folglich würden hierdurch aber auch weitere Guthabenkarten notwendig werden. Dies kam dem Opfer verdächtig vor und es wandte sich an die Polizei.

