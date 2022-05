POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots) - Rund 20.000 Euro Sachschaden und eine nicht mehr fahrbereite Mercedes C-Klasse sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 27 in Besigheim ereignete. Eine 46 Jahre alte C-Klasse-Fahrerin war gegen 17:40 Uhr auf der Riedstraße in Richtung der B27 unterwegs, als sie an der Einmündung nach links abbiegen wollte und hierbei mutmaßlich die für sie rot ...

mehr