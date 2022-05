Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Verkehrsunfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Rund 20.000 Euro Sachschaden und eine nicht mehr fahrbereite Mercedes C-Klasse sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 27 in Besigheim ereignete. Eine 46 Jahre alte C-Klasse-Fahrerin war gegen 17:40 Uhr auf der Riedstraße in Richtung der B27 unterwegs, als sie an der Einmündung nach links abbiegen wollte und hierbei mutmaßlich die für sie rot zeigende Ampel übersah. Dadurch kam es zur Kollision mit einem Mercedes-Vito einer 45-Jährigen, die zum Unfallzeitpunkt auf der B27 in Richtung Bietigheim-Bissingen fuhr. Die C-Klasse musste abgeschleppt werden.

