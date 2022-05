Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 21-Jähriger von Unbekannten attackiert

Ludwigsburg (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann wurde am Mittwoch gegen 21.30 Uhr in der Richard-Kopp-Straße in Böblingen von mehreren bislang noch unbekannten Tätern attackiert, so dass er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Vermutlich lockten die Täter den jungen Mann telefonisch unter einem Vorwand aus seiner Wohnung auf die Straße. Dem jungen Mann wurde vorgeworfen, er habe eine Beleidigung ausgesprochen und dies müsse nun geklärt werden. Anschließend seien mehrere aus der etwa sieben Köpfe zählenden Gruppe auf ihn losgegangen. Sie schlugen und traten auf ihn ein, bis er zu Boden ging. Nachdem die Täter von ihrem Opfer abgelassen hatten, ging dieser zunächst zurück in seine Wohnung und entschied sich erst später zu einer Anzeigenerstattung. Da der Mann Verletzungen aufwies, alarmierten die Polizeibeamten einen Krankenwagen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet Zeugen, die die Attacke beobachtet haben, sich zu melden.

