POL-LB: Herrenberg: Unfall zwischen PKW und Seniorin

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 11.50 Uhr in der Straße "Im Steingraben" in Herrenberg ereignete, sucht das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, noch Zeugen. Eine 26 Jahre alte VW-Fahrerin wollte rückwärts aus einer Hofeinfahrt heraus rangieren. Zeitgleich war eine 91 Jahre alte Frau mit ihrem Rollator auf dem an den Hof angrenzenden Gehweg unterwegs. Im weiteren Verlauf stürzte die Seniorin und erlitt leichte Verletzungen. Ob es zu einem Zusammenstoß zwischen ihr und dem VW kam, konnte abschließend noch nicht geklärt werden. Die Frau musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

