Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 28-Jähriger gerät mit Unbekanntem in handgreiflichen Streit - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 12.00 Uhr im Bereich des Zentralen Busbahnhofs in Sindelfingen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern beobachtet haben. Mutmaßlich wurde ein 28-jähriger Passant nahe eines Einkaufszentrums von einem noch Unbekannten um Geld angebettelt. Hieraus soll sich ein Streit entwickelt haben. Der unbekannte Täter griff sich dann wohl ein Bügel des Kinderwagens, den er mitführte, und schlug den 28-Jährigen. Der leicht verletzte 28-Jährige alarmierte die Polizei. Der Täter machte sich währenddessen davon. Er war in Begleitung eines drei bis vier Jahre alten Kindes, das allerdings nicht in dem Kinderwagen saß. Der Unbekannte war vollständig schwarz gekleidet und trug eine Lederjacke. Er dürfte zwischen 40 und 50 Jahren alt sein, hat dunkle Haare und wurde als südländischer Typ beschrieben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell