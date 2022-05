POL-LB: Mutmaßliche Serienbrandstifterin in Haft PP RT: Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen PP LB: Landkreis Böblingen

Ludwigsburg (ots) - Ein unbekannter Lkw-Fahrer, an dessen Fahrzeug sich mutmaßlich eine französischer Zulassung befand, hat am Mittwoch gegen 09:50 Uhr einen in der Hans-Keil-Straße in Gerlingen geparkten VW touchiert. Hierbei beschädigte er das Fahrzeug massiv und hinterließ einen Sachschaden von rund 8.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte mit dem grünen Lkw ...

mehr