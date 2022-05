Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin kam es am Mittwoch gegen 09:00 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg. Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer wollte aus seiner Grundstückseinfahrt, über den Gehweg auf die Schwieberdinger Straße einfahren und übersah hierbei mutmaßlich die auf dem Gehweg laufende 84-jährige Seniorin mit ihrem Rollator. Durch den Zusammenstoß mit dem Rollator kam die 84-Jährige zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der 59-Jährige erkannte dies im Nachgang und kehrte zur Unfallstelle zurück. Nachdem er sich mit einer weiteren, hinzugekommenen Ersthelferin um die Verletzte kümmerte, fuhr er sie anschließen nach Hause. Das dortige Pflegepersonal verständigte den Rettungsdienst, der die 84-Jährige in ein Krankenhaus brachte. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht insbesondere die hinzugekommene Ersthelferin sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell