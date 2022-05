Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Diebstahl eines Geländewagens

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstag 19:30 Uhr und Mittwoch 07:00 Uhr im Brendweg in Nebringen einen Geländewagen der Marke Audi. Das mit Keyless-Go-System ausgestattete Fahrzeug stand unter einem Carport im Bereich eines Wohnhauses. An dem schwarzen PKW des Typs Q5 befanden sich Böblinger Kennzeichenschilder (BB-). In dem rund 36.000 Euro teuren Audi befand sich zudem ein Geldbeutel samt Inhalt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidium Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

