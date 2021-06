Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Böses Foul: Mountainbike am Bolzplatz gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Kaarst-Büttgen (ots)

Unbekannte entwendeten am Sonntag (27.06.) in der Zeit von 17:30 bis 19:00 Uhr an der Driescher Straße ein blaues Mountainbike der Marke Morrison, Modell Beaver. Der 12 Jahre alte Fahrradbesitzer aus Kaarst hatte seinen Drahtesel unverschlossen am Sportplatz abgestellt und mit anderen Kindern Fußball gespielt. Als er am Abend nach Hause fahren wollte, war das Fahrrad verschwunden.

Wer Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 23 unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Stellen Sie Ihr Rad nach Möglichkeit so ab, dass Sie es immer im Blick haben. Schließen Sie den Fahrradrahmen und die Räder grundsätzlich an fest verankerte Gegenstände (Laternen, Metallbügel etc.) an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell