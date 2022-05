Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Körperverletzung an der Endhaltestelle - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am Dienstagabend gegen 21:40 Uhr an der U-Bahn Endhaltestelle in Gerlingen. Ein 13-Jähriger soll zufällig auf eine ihm persönlich bekannte Dreiergruppe getroffen sein. Aus dieser Gruppe sollen ein 41-Jähriger sowie ein ebenfalls 13-Jähriger aus bislang unbekannter Ursache auf den Jungen losgegangen sein. Sie sollen ihr Opfer getreten und eine Zigarette in dessen Gesicht ausgedrückt haben. Auch eine 23-Jährige wurde durch die beiden Täter aus bislang unbekannter Ursache angegangen und getreten. Nach der Attacke entfernte sich die Dreiergruppe vom Tatort. Die beiden Opfer wurden von einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0, sucht Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell