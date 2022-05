Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall auf der Landstraße 1110

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol war ein gerade erst volljährig gewordener VW-Lenker am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr im Bereich der Landesstraße 1110 in Bietigheim-Bissingen unterwegs. Aus Richtung des Grotztunnels kommend wollte er nach rechts auf die Kayhsrtaße abbiegen. Mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit rutschte er, trotz dem Versuch sein Fahrzeug abzubremsen, über einen Fahrbahnteiler und die Gegenspur in eine Schutzleitplanke. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Der entstandene Sachschaden am Fahrbahnteiler und der Schutzleitplanke wird auf rund 500 Euro geschätzt. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem VW-Lenker ein Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv verlief. Der 18-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der verunfallte VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

