Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Häfnerhaslach: Unfallflucht auf der Kreisstraße 1642

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr war ein 33-jähriger Mercedes-Lenker auf der Kreisstraße 1642 von Sternenfels kommend in Richtung Häfnerhaslach unterwegs. In einer Rechtskurve soll ihm zu diesem Zeitpunkt ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mittig der Fahrbahn entgegengekommen sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Mercedes-Lenker nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Beim Versuch sein Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrbahn zu lenken, brach das Heck seinen Mercedes vermutlich aus und er rutschte in einen angrenzenden Graben neben der Fahrbahn. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der unbekannte Lenker, der mutmaßlich einen Kleintransporter in oranger Farbe gelenkt haben soll, machte sich nach dem Unfall aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell