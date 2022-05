Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: alkoholisierter 45-Jähriger gibt sich als Polizeibeamter aus

Ludwigsburg (ots)

Ein 19-jähriger PKW-Lenker und sein gleichaltriger Beifahrer bekamen es am Dienstagabend in der Fronäckerstraße in Sindelfingen mit einem 45 Jahre alten Mercedes-Fahrer zu tun, der sie zunächst im Straßenverkehr genötigt und sich anschließend als Polizeibeamter ausgegeben haben soll. Die jungen Männer waren gegen 19.00 Uhr vom "Calwer Knoten" kommend in Fahrtrichtung Maichingen unterwegs. Kurz nach dem "Calwer Knoten" werden die beiden vorhandenen Fahrstreifen auf einen zusammengeführt. Dort soll der 45-Jährige durch starkes Beschleunigen das Einfädeln des 19-Jährigen verhindert haben. Anschließend habe er den jungen Fahrer mehrfach ausgebremst. Als die beiden jungen Männer die Fronäckerstraße verließen, folgte ihnen der Mercedes-Fahrer kurz darauf. Er näherte sich dann dem geparkten PKW, in dem die beiden 19-Jährigen noch saßen. Der 45-Jährige habe sich im weiteren Verlauf als Polizist ausgegeben und die Ausweise der PKW-Insassen gefordert. Als der Mann aggressiver wurde und mit einer großen Taschenlampe herumfuchtelte, flüchteten sich die beiden 19-Jährigen in ein Gebäude. Mit der Taschenlampe soll der Tatverdächtige dann gegen die Eingangstür geschlagen haben, die hierdurch beschädigt wurde. Die jungen Männer alarmierte nun die Polizei, die den Mercedes-Fahrer ermitteln konnte und an seiner Wohnanschrift aufsuchte. Er verhielt sich auch gegenüber den Beamten des Polizeireviers Sindelfingen aggressiv. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der 45-jährige Tatverdächtige muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Nötigung und Amtsanmaßung rechnen.

