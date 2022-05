Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Schlägerei am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt das Polizeirevier Böblingen seit Dienstagabend gegen derzeit noch unbekannte Täter, die gegen 21.00 Uhr am Bahnhof in Böblingen in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein sollen. Ein 20-Jähriger war im Zuge der handgreiflichen Auseinandersetzung ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt worden. Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, hatte die Gruppe der Tatverdächtigen den Bahnhof vermutlich mit einem Linienbus bereits verlassen. Möglicherweise ging der Schlägerei ein Streit im Bereich des Unteren Sees bzw. des Langen Sees voraus. Dort fanden Feierlichkeiten im Rahmen der Abiturs-Prüfungen statt, an denen bis zu 200 Personen in weitestgehend friedlicher Weise teilnahmen. Als die vor Ort eingesetzten Beamten den zwischen den beiden Gruppen entstehenden Konflikt bemerkten, wurden ihnen im weiteren Verlauf ein Platzverweis erteilt. Der am Bahnhof verletzte 20-Jährige gehörte zu einer der Gruppen. Mutmaßlich trafen diese am Bahnhof erneut aufeinander und trugen ihren Streit letztlich dort mit Fäusten aus. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell