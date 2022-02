Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Korrektur zur OTS Meldung "Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Bundespolizei erwischt zwei Jugendliche und warnt vor Gefahren" vom 07.02.2022

09:59 Uhr

Rheda-Wiedenbrück (ots)

In der Pressemitteilung wurde versehentlich ein falscher Wochentag angegeben. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend, den 05.02.22 und nicht wie angegeben am Freitagabend.

